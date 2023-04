Borsa: Milano (+1,1%) sale con l'Europa, bene Deutsche e Ubs

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Piazza Affari (indice Ftse Mib +1,1%) e le Borse europee proseguono la loro seduta in accelerazione, attendendo l'avvio di Wall street, i cui future sono leggermente positivi. Il listino migliore resta quello di Madrid che sale dell'1,6%, con Parigi in crescita dell'1,3% e Francoforte dell'1,2%. Più cauta Londra in aumento dello 0,8%.

Nel Vecchio continente sempre solide Deutsche Bank (+1,8%) e Ubs (+2,1%), mentre in Piazza Affari Saipem, Hera e A2a segnano aumenti superiori ai due punti percentuali. Migliora Tim (+1,6%) mentre è debole Poste dopo i conti, che cede lo 0,9%. Tra i titoli minori si confermano gli acquisti su Mps, che sale del 3% attorno a quota due euro.

Stabile lo spread sui 182 punti base e anche il gas attorno a quota 43 euro al Megawattora. In leggero rialzo l'euro a 1,088 contro il dollaro e il petrolio che cerca di tenere quota 73 dollari al barile. (ANSA).