Engineering lancia piano da 1900 assunzioni nel 2023

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Engineering, attiva nella digitalizzazione dei processi per aziende e P.a, lancia una campagna di assunzioni per il 2023 che prevede l'ingresso di 1.900 nuove persone da inserire in tutte le business unit e società del gruppo. Lo si legge in una nota secondo cui si tratta di "un significativo incremento degli ingressi rispetto al 2022, quando sono entrate in azienda circa 1.600 persone".

"Il capitale umano è da sempre la colonna portante su cui si fonda la nostra strategia di crescita e i numeri della campagna di recruiting di quest'anno ci confermano un Top Employer in grado di attrarre talenti" sottolinea Alessia D'Addario, Chief Human Resources Officer.

Il piano di assunzioni del gruppo Engineering prevede l'inserimento di profili differenti in tutte le aree di business e ricerca: professionisti con esperienza, neolaureati e neodiplomati sia in materie scientifiche che umanistiche, destinati a lavorare nei team delle oltre 70 sedi italiane e internazionali (Belgio, Spagna, Germania, Serbia, Brasile, Argentina e Stati Uniti. (ANSA).