Borsa: Europa contrastata con Wall Street, deboli le banche

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Sono contrastati i listini europei dopo l'avvio a due velocità di Wall Street dove il Dow Jones segna un marginale rialzo e il Nasdaq perde terreno.

Milano è poco sopra la parità (+0,07%) con Tenaris (+2,47%), Tim (+2,2%) ed Eni in vetta (+1,9%), mentre Stm (-2,15%) scivola in fondo al paniere principale, in una buona giornata per i titoli dell'energia in Europa malgrado le quotazioni del greggio siano in leggero calo.

Debole il comparto bancario ma non a Piazza Affari né a Zurigo (+0,24%) dove Credit Suisse è piatta (+0,16%). Piuttosto a Francoforte (-0,08%) Deutsche Bank si muove in deciso calo (-2,89%) e a Parigi (-0,14%) soffrono le banche che rischiano anche una multa per una presunta evasione fiscale sui dividendi: Socgen -3%, Bnp -1,4%. (ANSA).