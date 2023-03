Borsa: Asia positiva con yen forte, bene Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo con lo yen forte dopo che il governatore della Banca centrale giapponese Kuroda ha annunciato l'arrivo della moneta digitale.

La Borsa di Tokyo comunque ha chiuso con il modesto aumento dello 0,1%, mentre Hong Kong sale dell'1,4%. Piatti i listini cinesi, con Seul in rialzo dello 0,8% e Sidney di un punto percentuale.

In timido aumento i future sull'avvio delle Borse europee.

(ANSA).