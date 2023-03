Twitter, memo di Musk suggerisce che valga meno della metà

Twitter vale meno della meta' di quello che Elon Musk ha pagato sei mesi fa, perdendo cosi' oltre 20 miliardi di dollari, secondo i calcoli basati su un memo inviato dal miliardario ai suoi dipendenti e trapelato sui media.

Musk suggerisce nel documento che la societa' e' ora valutata meno di 20 miliardi di dollari, contro i 44 da lui pagati per l'acquisto della compagnia lo scorso ottobre. La forte svalutazione dell'azienda segue la turbolenta acquisizione del magnate. Diversi grandi inserzionisti hanno lasciato la piattaforma e una delle principali fonti dei fondi per l'operazione, la società di investimento Fidelity, ha svalutato il valore delle sue azioni del 56%.

La misura del valore di Twitter si basa sull'offerta da parte di Musk di stock grant, generalmente utilizzate come mezzo per incentivare i dipendenti: si tratta di un'opportunità per acquistare azioni che non possono essere vendute fino a un determinato momento, al contrario delle stock option.