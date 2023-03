San Marco group, doppio congedo e 6mila euro per le nascite

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - San Marco Group rafforza gli strumenti di welfare familiare per i dipendenti : con il nuovo piano di sostenibilità sociale è stato introdotto un bonus di 6mila euro per ogni nuovo nato e il raddoppio del congedo di paternità che passa così da 10 a 20 giorni. Lo spiega una nota della società nel settore delle pitture e delle vernici per l'edilizia. Inoltre sarà integrata del 20% la retribuzione della maternità facoltativa prevista dall'Inps con la possibilità per le neomamme di contare in caso di congedo parentale sul 50% del proprio stipendio.

I 6000 euro di bonus saranno erogati per 3.000 alla nascita, 2.000 al primo anno e 1.000 al compimento del secondo anno del bambino.

"Il supporto alla gestione delle spese familiari - si legge in una nota - è parte di un ampio e articolato programma rivolto ai dipendenti che mette in campo numerose iniziative, non solo economiche, tese a promuovere la parità di genere nel contesto lavorativo, familiare e sociale".

«Tutte le nostre iniziative in ambito welfare- evidenzia Pietro Geremia, presidente e ad di San Marco Group puntano a un unico, grande obiettivo: dare concretezza a valori condivisi con tutti coloro che lavorano insieme a noi, e che rappresentano la nostra forza". Per l'estate prossima, il Gruppo ha sviluppato ulteriori progetti orientati a promuovere la parità di genere, supportando la preparazione di giovani studentesse in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico per favorirne l'accesso alle professioni cosiddette Stem. (ANSA).