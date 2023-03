Gedi, offerta di Banca Finint per le testate del Nord Est

Il gruppo Gedi, controllato dalla holding della famiglia Agnelli Exor, ha ricevuto da banca Finint, presieduta da Enrico Marchi, un'offerta finalizzata all'acquisto delle testate il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso e Nordest Economia. Partiranno ora le negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, saranno predisposti e discussi i documenti contrattuali. La stipula dell'accordo, condizionata al buon esito delle trattative, è prevista entro il mese di giugno. La cifra non è stata resa nota, ma si è parlato di 40 milioni di euro.

La cordata che ha presentato l'offerta al gruppo Gedi per i quotidiani del Nord Est annovera diversi nomi dell'imprenditoria locale. Banca Finint ha presentato l'offerta, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, per conto di una Newco appositamente costituita. Della Newco in questa prima fase fanno parte Alessandro Banzato (Acciaierie Venete), Enrico Carraro (Gruppo Carraro), Federico De' Stefani (Sit Group), le famiglie Nalini (Gruppo Carel) e Zanatta (Tecnica Group), Videomedia (società attiva nel campo televisivo con TvA e TeleChiara).