Credit Suisse, si dimette presidente della Saudi National Bank

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Ammar Al Khudairy, il presidente della Saudi National Bank, le cui dichiarazioni hanno recentemente contribuito a far crollare le azioni di Credit Suisse, ha rassegnato le dimissioni. Sarà sostituito dal ceo Saeed Mohammed Al Ghamdi, secondo quanto riporta Bloomberg.

In un'intervista all'inizio di questo mese, Al Khudairy aveva dichiarato che la Saudi National Bank non sarebbe stata aperta a ulteriori investimenti nel Credit Suisse se ci fosse stata un'altra richiesta di liquidità aggiuntiva.

Al Khudairy che è diventato presidente della Saudi National Bank nel 2021, in seguito alla fusione tra National Commercial Bank e Samba Financial Group, lascia "per motivi personali". (ANSA).