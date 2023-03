Inps, nel 2022 volano i contratti stabili, +336.455

Nel 2022 sono stati attivati 8.058.560 contratti di lavoro mentre ne sono cessati 7.617.318 con un saldo positivo di 441.242 unità: lo si legge nell'Osservatorio Inps sul precariato secondo il quale si è registrata una variazione netta positiva soprattutto per i contratti a tempo indeterminato che sono risultati 336.455 in più rispetto al 2021 (al netto dei somministrati e degli intermittenti). Le assunzioni a tempo indeterminato sono state 1.374.342 mentre sono state 864.661 le trasformazioni in contratto stabile. Tra gennaio e dicembre le cessazioni da contratto stabile sono state 1.863.593.



Crescono però anche i licenziamenti economici: nel 2022 sono stati 377.423 con un aumento del 40,89% sul 2021. Il confronto è con un anno nel quale vigeva fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti a causa dell'emergenza economica legata alla pandemia. Rispetto al 2019 quando i licenziamenti furono 504.264 si registra un calo del 25,15%. Nel 2022 si sono registrate anche 1.255.706 dimissioni con un aumento del 9,74% sul 2021.

Rispetto al 2019, prima che scoppiasse l'epidemia da Covid (1.012.637 dimissioni) l'incremento è del 24%.