Borsa: l'Europa chiude fiacca dopo le banche centrali

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Le Borse europee chiudono fiacche dopo le decisioni della Fed e della Bank of England sul fronte della politica monetaria. Sui mercati tiene banco il tema dell'inflazione e della crescita economica globale. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro si rafforza a 1,0895 sul dollaro.

In negativo Londra (-0,89%), sale Parigi (+0,11%), piatta Francoforte (-0,04%). (ANSA).