Spread tra Btp e Bund in calo, borse asiatiche in rialzo

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 181 punti base con il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,107%.



La Borsa di Milano apre in leggero calo. Il primo Ftse Mib registra un -0,13% a quota 26.518 punti.



Le Borse di Asia e Pacifico corrono in scia ai bancari, dopo che il salvataggio del Credit Suisse ha dissipato i timori di instabilità nel settore e il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha rassicurato sulla sua solidità. Il mercato guarda ora alla Fed. La banca centrale americana oggi è attesa a una delle decisioni più importanti degli ultimi anni, ovvero se continuare la sua aggressiva campagna di rialzi dei tassi per fermare la corsa dell'inflazione oppure prendersi una pausa di fronte alle tensioni del sistema bancario. A Tokyo l'indice Nikkei chiude con un progresso dell'1,93%, più caute ma, comunque, in rialzo le Piazze cinesi: Shanghai sale dello 0,31% mentre Shenzhen guadagna lo 0,60%. Buon passo a scambi in corso per Hong Kong (+1,7%). Tra gli altri Seul archivia la seduta a +1,2% e Sydney a +0,87%. Mentre i future su Wall Street sono negativi e quelli europei incerti.