Lottomatica, 'il 2023 è partito bene, pronta per la Borsa'

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Parte bene il 2023 per Lottomatica.

La società, che a fine febbraio ha ha annunciato di volersi quotare in Borsa, nei primi due mesi dell'anno ha visto crescere le scommesse del 33% a 4,8 miliardi di euro grazie anche al contributo dall'acquisto di Betflag. I ricavi hanno raggiunto i 281 milioni (+21% e +16% pro forma) e l'ebitda, ossia il margine operativo lordo, i 104 milioni (+27% e +18% pro forma).

Per l'intero anno la società di giochi e scommesse prevede ricavi fra 1.570 e1,.670 milioni e l'ebitda a 550-570 milioni.

Il gruppo controllato dal fondo Apollo segnala che con la quotazione punta a restituire 250 milioni di debito infragruppo a Gamma Bondco. La politica sui dividendi è di distribuire ai soci il 30% dell'utile netto rettificato. (ANSA).