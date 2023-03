Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo l'avvio di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio debole di Wall Street. In vista della riunione della Fed sulla politica monetaria salgono i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano al 4,2% e lo spread tra Btp e Bund a 184 punti. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo a 1,0781 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Francoforte guadagna lo 0,5%, Parigi (+0,3%), Milano (+0,2%), Londra e Madrid (+0,1%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto azionario delle auto (+1%), dalle banche (+0,9%) e dall'infustria (+0,2%). Debole l'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale dello 0,1% a 69,73 dollari per barile e il Brent a 75,43 dollari (+0,1%).

Poco mosso il comparto tecnologico (-0,04%) mentre le utility cedono lo 0,3% con il calo delle quotazioni del gas. Ad Amsterdam il prezzo scende a 40,6 euro al megawattora, con una flessione del 4,2%. In forte calo il settore immobiliare che cede il 3,5%.

A Piazza Affari corre Iveco (+3,1%). In luce anche Leonardo (+1,8%) e Nexi (+1,7%). Tra le banche marciano in rialzo Fineco (+1,3%) e Intesa (+0,9%). Seduta in netto calo Azimut (-2,2%) e A2a (-1,8%). Debole Tim (-0,3%), dopo la firma dell'accordo per le uscite volontarie e le due offerte per la rete. (ANSA).