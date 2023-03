Retail Hub apre una House of Innovation a Scalo Milano

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Le più avveniristiche soluzioni di realtà virtuale per la shopping experience, acquisti nel Metaverso, tecnologie 3D in ottica web, totem intelligenti, i software più rivoluzionari per gestire il punto vendita saranno in mostra in un negozio 'fisico', la House of innovation di Retail Hub che aprirà fra il 2023 e il 2024 nel rinnovato outlet Scalo Milano.

"Sarà uno spazio di oltre 1300 metriquadri caratterizzato da un design futuristico dove vivere e respirare innovazione in svariati settori, dal fahion&luxury ai beni di consumo con nuovi servizi pensati per il consumatore nativo digitale: autonomus store, tecnologie omnicanale carrelli virtuali, metaverso e realtà aumentata, , e tutto ciò che serve per creare la shopping experience del futuro" illustra così il progetto Massimo Volpe, esperto del settore retail e innovazione a livello internazionale e co-founder insieme ad Antonio Ragusa di Retail Hub, la piattaforma che conta oltre 2500 start up e collabora grandi aziende come Parmalat, Carrefour, Yamamay, pioniera nell'intuire il potenziale del sistema di pagamento digitale Scalapay. (ANSA).