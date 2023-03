Pnrr: Ue, sostegno all'Italia per attuare le riforme

L'Italia "è uno dei Paesi più aperti alla cooperazione con altri Paesi" e la Commissione Ue ha approvato oggi "14 progetti" di assistenza tecnica per l'attuazione delle riforme previste anche nel Pnrr. Lo ha annunciato la commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira.



"Con diversi governi, prima con il ministro Provenzano, poi con la ministra Carfagna, ora con il ministro Fitto, abbiamo avviato un percorso per rinforzare la pubblica amministrazione, soprattutto nelle regioni più fragili", ha evidenziato Ferreira, ricordando l'ok contenuto nell'accordo di partenariato a "fondi diretti per migliorare la capacità amministrativa".