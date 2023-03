Borsa: Milano sale a +2,2% con le banche 

La Borsa di Milano (+2,2%) sale ancora, in linea con gli altri listini europei. I mercati hanno ritrovato un clima di ottimismo dopo le rassicurazioni delle banche centrali dopo il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 181 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,98%. Nel listino principale corrono le banche con Unicredit (+4,4%), Bper (+3,4%), Banco Bpm (+2,6%), Intesa (+2,5%) e Mps (+1,7%). Acquisti anche sull'energia con Saipem (+5,4%), Eni (+1,7%), Tenaris (+2,3%). Seduta positiva per il comparto dell'auto dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. In luce Iveco (+1,2%), Stellantis (+1,7%), Cnh (+2,2%). Debole Inwit (-0,3%), piatta Campari (-0,05%).

Le Borse europee proseguono toniche con gli investitori che ritrovano la fiducia dopo le posizioni delle banche centrali sul salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Si guarda anche al rimbalzo dei bond At1 in Asia, dopo il tonfo della vigilia. Tiene banco anche il tema delle politiche monetarie in vista delle prossime decisioni della Fed. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo a 1,0730 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,1%. Milano guadagna il 2,2%, Madrid (+1,8%), Parigi e Francoforte (+1,2%) e Londra (+1,3%). I listini sono sostenuti dal comparto delle banche (+3,3%) e dall'energia (+2,4%).

Nel Vecchio continente sale anche il comparto azionario delle auto (+1,8%), dopo i dati di immatricolazioni di febbraio. Acquisti anche sull'informatica (+0,7%). Avanzano le utility (+0,6%), con il gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni registra una flessione dello 0,8% a 39 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo segna un calo del 48,9%. Sul fronte delle materie prime il petrolio è in rialzo con il Wti che guadagna lo 0,8% a 68,2 dollari al barile e il Brent a 74,2 dollari (+0,6%). L'oro prosegue sotto i 2.000 dollari l'oncia (1.967 dollari), con un calo dello 0,7%. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 183 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,02%. In aumento anche i rendimenti della Spagna al 3,2% (+3 punti base) e quello della Grecia al 4,1% (+4 punti).

La Borsa di Milano ha aperto oggi in netto rialzo, dopo le rassicurazioni delle banche centrali a seguito del salvataggio del Credit Suisse da parte di Ubs. Il primo indice Ftse Mib guadagna l'1,1% a 26.184 punti. Corrono le banche con Unicredit (+3%), Banco Bpm, Bper, Intesa e Mps guadagnano oltre il 2%.

Anche le Borse europee hanno aperto in rialzo dopo le rassicurazioni delle banche centrali sul salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Nel Vecchio continente in netto recupero le banche. Avvio di seduta in terreno positivo per Londra (+0,61%), Francoforte (+0,86%), Madrid (+1,1%) e Parigi (+1%).

La Borsa di Hong Kong trova il rimbalzo e chiude la seduta in rialzo sulle rassicurazioni delle Banche centrali globali sulla liquidità ai mercati contro le turbolenze causate dai collassi bancari: l'indice Hang Seng balza dell'1,36%, attestandosi a 19,258,76 punti.