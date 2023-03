Lagarde,esposizione banche eurozona a Credit Suisse limitata

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - Rispetto all'esposizione delle banche dell'eurozona verso il Credit Suisse "il feedback e la valutazione che è stata prodotta indicano che si tratta di un'esposizione molto limitata". "Non stiamo parlando di miliardi stiamo parlando di milioni". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, in audizione alla commissione Econ del Parlamento europeo in qualità di presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico. (ANSA).