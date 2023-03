Ubs in trattative per acquistare Credit Suisse

Ubs è in trattativa per acquistare tutta o parte di Credit Suisse. Lo riporta il Financial Time citando alcune fonti, secondo le quali i consigli di amministrazione delle due banche si incontreranno separatamente nel fine settimana per valutare l'operazione. La banca centrale svizzera e la Finma, l'autorità di regolamentazione del mercato, stanno orchestrando le trattative nel tentativo di rafforzare la fiducia nel sistema finanziario.

Le autorità svizzere hanno detto alle loro controparti americane e britannica che l'unione di Credit Suisse e Ubs è il loro "piano A' per fermare il crollo della fiducia in Credit Suisse. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'obiettivo delle autorità svizzere è trovare una soluzione semplice e diretta prima dell'apertura dei mercati lunedì.