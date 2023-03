Snam: ricavi 2022 oltre 3,3 miliardi, utile cala del 4,5%

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Snam ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi in crescita dell'11,1% a 3,32 miliardi di euro. In calo dello 0,6% a 2,24 miliardi il margine operativo lordo e del 4,5% a 1,16 miliardi l'utile netto. Lo annuncia il gruppo che spiega come i ricavi siano stati spinti dal "business dell'efficienza energetica", mentre sul margine operativo lordo abbiano pesato la flessione nei ricavi regolati per 130 milioni e maggiori ammortamenti per 53 milioni. In crescita del 52% a 1,93 miliardi gli investimenti, mentre l'indebitamento finanziario netto si è ridotto da 14 a 11,9 miliardi. Sale del 5% il dividendo a 27,51 centesimi, come previsto peraltro dal piano strategico 2022-2026.

Confermati gli obiettivi per l'esercizio in corso con investimenti in crescita del 9% a 2,1 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi per l'infrastruttura del gas e 0,2 miliardi per la transizione energetica. L'attività regolata salirà del 5% a "circa 22,4 miliardi", mentre l'utile netto sarà di "circa 1,1 miliardi", con un livello di debito netto "tra i 15 e i 15,5 miliardi di euro". L'amministratore delegato Stefano Venier esprime "soddisfazione e un pizzico di orgoglio" per i risultati del gruppo e avverte che "il percorso per dotare il paese delle infrastrutture capaci di garantire la piena sicurezza energetica è appena iniziato". "Abbiamo presentato oggi al consiglio di amministrazione solidi risultati economici e finanziari - spiega - realizzando al contempo investimenti superiori del 50% rispetto all'anno precedente, per la maggior parte allineati alla tassonomia europea e ai Sustainable Development Goals".

