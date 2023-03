Borsa:Europa sale nonostante Wall Street, banche fanno paura

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Le Borse europee sono volatili dopo l'avvio negativo di Wall Street e le decisioni di politica monetaria della Bce, che ha alzato i tassi dello 0,5% nonostante le turbolenze sui mercati ma ha cancellato dal suo comunicato ogni riferimento a futuri rialzi, assicurando di essere pronta a intervenire a difesa della "stabilità finanziaria" dell'Eurozona. Dopo aver frenato, Milano sale dello 0,7%, Parigi dell'1,2%, Londra dello 0,6% e Francoforte dello 0,3%.

Le banche continuano a far paura: il rimbalzo del Credit Suisse, dopo la linea di credito di 50 miliardi di franchi svizzeri della Snb, si assottiglia al 16% mentre a Wall Street First Republic crolla del 31% dopo aver detto di avere all'esame una serie di opzioni strategiche, tra cui la vendita. Sul Vecchio Continente il rialzo dell'indice Stoxx del comparto bancario si è azzerato. I rendimenti dei titoli di stato sono in leggero rialzo mentre gli investitori cercano di interpretare la dinamica futura della stretta monetaria della Bce. Lo spread Btp-Bund si mantiene a 192 punti, in calo di sei punti rispetto a ieri. L'euro è poco mosso a ridosso della soglia di 1,06 sul dollaro. (ANSA).