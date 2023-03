Valanghe, morto un membro della famiglia fondatrice di Auchan

(ANSA) - AOSTA, 14 MAR - L'uomo d'affari francese Guillaume Mulliez, di 61 anni, membro della famiglia del fondatore del gruppo Auchan, è morto ieri travolto da una valanga in Savoia (Francia), nel territorio del comune di Modane. Era impegnato in un'uscita di scialpinismo insieme ad altre persone.

Confermando l'informazione diffusa da Bfm Tv - riporta France Bleu - la procuratrice della Repubblica di Albertville, Anna Gaches, ha spiegato che la comitiva "stava andando al rifugio del Mont Thabor", a 2.500 metri di quota. I soccorritori della 'Compagnie républicaine de sécurité des Alpes' hanno riferito che la grande placca di neve staccatasi ha sepolto tre scialpinisti: due si sono salvati, mentre per Mulliez non c'è stato nulla da fare.

La vittima, ricorda Bfm Tv, aveva creato Dimo Software, società che propone soluzioni di gestione aziendale. Era anche presidente dell'associazione '60.000 rebonds', che offre supporto agli imprenditori in difficoltà. (ANSA).