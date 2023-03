Gas crolla a 44,2 euro (-10,9%) tra scorte alte e clima mite

Chiusura in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno chiuso la seduta con un tonfo del 10,89% a 44,18 euro.



Sulle quotazioni pesano le temperature miti che dovrebbero accompagnare l'uscita dell'Europa dall'inverno, accoppiate a un livello di scorte che si mantiene, nella Ue, al 57% e lascia sperare in una chiusura della stagione termica con gli stoccaggi ancora pieni a metà.