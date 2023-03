Prada: ricavi corrono a 4,2 miliardi, utile a 465 milioni

Prada conclude il 2022 con ricavi in crescita a 4.201 milioni (+25% a cambi correnti), di cui ricavi retail per 3.737 milioni (+28%), e un utile netto di 465 milioni (+58%). La posizione finanziaria netta del gruppo è positiva per 535 milioni (era 238 milioni a fine 2021). Il cda proporrà all'assemblea un dividendo di 0,11 euro per azione.



"ll canale Retail ha trainato lo sviluppo, con una crescita organica forte e diffusa sia di Prada sia di Miu Miu" e "Le recenti modifiche alla struttura di governance segnano un'evoluzione fondamentale per il gruppo", ha commentato il consigliere esecutivo Patrizio Bertelli.