Vivendi: utile 2022 balza a 677 milioni escludendo Tim

Vivendi ha chiuso l'esercizio 2022 con un utile netto in crescita del 19,4% a 677 milioni di euro esclusa Tim. Lo annuncia il colosso francese dei media e dell'intrattenimento che ha realizzato ricavi in crescita del 10,1% a 9,6 miliardi di euro e un margine operativo lordo in progresso del 35,6% a 868 milioni.



Vivendi calcola una minusvalenza relativa alla propria partecipazione in Tim in crescita da 728 milioni a 1,347 miliardi di euro. In aumento da 13 a 393 milioni il contributo negativo della partecipazione nel calcolo dell'utile netto.