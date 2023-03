Tim punta sulle Smart city, attesi 1,6 miliardi investimenti

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - In Italia sono sempre di più i comuni che hanno iniziato a progettare la Smart City e. gli investimenti in soluzioni Ict per le città intelligenti cresceranno fino a circa 1,6 miliardi di euro, al 2027, mentre a livello globale il totale della spesa in Smart City raggiungerà un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari. Sono le stime del rapporto 'L'Italia delle città intelligenti e sostenibili', elaborato dal Centro Studi TIM con il Cnr e gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, e presentato a Roma.

Secondo questa analisi, nel periodo 2023-27, le applicazioni Smart City basate su 5G, IoT e Intelligenza Artificiale in Italia contribuiranno a ridurre complessivamente di circa 6,5 miliardi di euro i costi del traffico cittadino e di oltre 400 milioni di euro quelli legati all'inquinamento urbano grazie a una migliore programmazione del trasporto, pubblico e privato, e dei flussi turistici. "Le nuove tecnologie consentiranno inoltre una riduzione annuale di circa 650 mila tonnellate di emissioni di CO2, ad indirizzare l'industria del turismo e ad ottimizzare i servizi per i cittadini", si legge in una nota.

"Sulle Smart City c'è tanta confusione, la parola viene spesso utilizzata come un contenitore adatto a tutto e così si rischia di depotenziare le scelte di sindaci e amministratori che hanno un ruolo fondamentale nell'innovazione dei territori che governano. Noi stiamo dando alle città una cosa concreta, una piattaforma di raccolta ed elaborazione dei dati utili per far crescere l'economia, il governo e la sostenibilità delle città; questa è la Smart City", sottolinea il chief enterprise and innovative solutions officer di Tim, Elio Schiavo.

Durante l'evento sono stati premiati i vincitori della 'Tim Smart City Challenge', l'iniziativa di Open Innovation a cui hanno partecipato 170 startup, scaleup e aziende con soluzioni innovative per le città del futuro. (ANSA).