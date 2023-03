Pnrr: Giorgetti, in arrivo 19 miliardi per terza tranche

"La "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr", sarà presentata al termine dell'assessment della terza tranche di pagamenti, e, comunque non oltre la presentazione del Documento di Economia e Finanza (Def). cioè entro metà aprile". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in audizione in commissione Bilancio al Senato. "Al momento - ha proseguito - è in corso la valutazione, da parte della Commissione europea, della terza domanda di pagamento presentata nel mese di dicembre scorso, per un valore di circa 19 miliardi di euro, importo che prevediamo di acquisire nel prossimo mese di maggio".