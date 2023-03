Borsa:Europa prosegue positiva dopo Wall Street,Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte delle politiche monetarie, dopo le frasi di Cristine Lagarde e di alcuni componenti del board della Bce. Fari puntati anche sull'andamento della crescita economica globale. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0664 sul dollaro.

Poco mosso l'indice d'area stoxx 600 che si attesta poco sotto la parità (-0,07%). In rialzo Francoforte (+0,5%), Milano e Parigi (+0,3%), Madrid (+0,2%) mentre è in controtendenza Londra (-0,4%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'energia (+0,6%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 78,9 dollari al barile (-0,9%) e il Brent a 84,9 dollari (-1%). Bene le Tlc (+0,6%) e l'informatica (+0,5%). Positive le banche (+0,3%), con la prospettiva di un aumento dei ricavi per effetto del rialzo dei tassi d'interesse, e le assicurazioni (+0,5%).

Poco mosse le utility (-0,08%) con il prezzo del gas in netto calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 42,2 euro al megawattora con un calo del 6%.

A Piazza Affari sugli scudi Tim (+3,2%), dopo l'arrivo di una seconda offerta, dopo quella di Kkr, da parte di Cdp e Macquarie sulla Rete. In luce anche Pirelli (+1,8%), A2a e Banco Bpm (+1,6%). Scivola Amplifon (-2,2%) e Fineco (-2%). Male anche Saipem (-1,7%) e Erg (-1,1%). (ANSA).