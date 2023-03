Superbonus: maggioranza al lavoro su 3 deroghe e villette

Sismabonus, case popolari e onlus sono tre capitoli su cui la maggioranza è al lavoro per sospendere l'applicazione delle norme del decreto Superbonus sulla cessione dei crediti fiscali.



In particolare per il superbonus, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, potrebbe esserci un'esenzione dall'applicazione del dl.



Sarebbe più complessa la questione degli incapienti, i contribuenti a basso reddito, che secondo notizie di stampa potevano essere destinatari di un'ulteriore deroga. Non sarebbe comunque escluso un intervento a loro favore. Così come potrebbe arrivare una proroga per le villette.