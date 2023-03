Ancala rileva servizi emergenza Babcock,si chiamerà Avincis

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Ancala Partners, investitore esperto in infrastrutture critiche, ha completato l'acquisizione dei servizi di emergenza aerea di Babcock in Spagna, Portogallo, Italia, Norvegia, Svezia e Finlandia per conto dei suoi fondi gestiti, per 136,2 milioni di euro. Lo si legge in una nota secondo cui l'azienda, che si chiamerà "Avincis", fornisce servizi di emergenza medica, antincendio e di ricerca e soccorso, sulla base di contratti siglati con i governi locali e nazionali. Gestisce una flotta di oltre 220 aeromobili, di cui circa la metà di proprietà, in oltre 160 sedi operative.

Avincis sarà guidata dall'Amministratore Delegato entrante John Boag, che conta 38 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, in Australia, Europa, Asia e Nord e Sud America.

In precedenza, è stato Ceo di Cobham Aviation Services Australia, una compagnia aerea che fornisce soluzioni specializzate per l'aviazione a clienti governativi e commerciali. Prima di Cobham, è stato amministratore delegato della Australasian Aviation Division di Babcock International.

(ANSA).