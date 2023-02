Innovazione: Italia indietro, intercetta pochi fondi da Ue

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - L'Italia intercetta pochi finanziamenti messi in campo dall'Europa per l'innovazione: una cifra rilevante, pari a 10 miliardi in 7 anni, prevista dall'European Innovation Council, nell'ambito di Horizon Europe, per portare al mercato i risultati scientifici della ricerca e accelerare la crescita di start-up e imprese. Nel 2022 l'Italia - secondo il report della società Lira - ha ottenuto 46 milioni rispetto ai 250 della Francia o ai 194 della Germania. Meno anche di Paesi Bassi, Finlandia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Nella classifica delle aziende che hanno ottenuto i fondi guidate da cfo donne (40 su 227), l'Italia non compare neppure.

"C'è ancora molta strada da fare e Torino è in prima fila per conquistare una fetta maggiore delle risorse" sottolinea Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, che rappresenta l'Italia nel board dell'European Innovation Council.

I venti membri del board si riuniranno domani a Torino e l'appuntamento è stato preceduto da un evento alle Ogr in cui è stato presentato l'ecosistema dell'innovazione subalpino: più di 50 investitori e partner, 30 iniziative tra 2021 e 2022. Torino, secondo l'ultimo report dello Startup Genome è tra i 'top 35' ecosistemi europei nell'attirare e fidelizzare talenti tecnologici: infrastrutture, accesso ai talenti e programmi internazionali per le start up sono citati fra i motivi principali per trasferirsi a Torino. La Compagnia San Paolo ha sostenuto nel 2022 con gli altri attori dell'ecosistema dell'innovazione torinese più di 200 start up.

I finanziamenti dello European Innovation Council sono suddivisi in tre tipologie: Pathfinder, progetti delle Università per la ricerca avanzata innovativa finalizzati al mercato; Transition per convalidare le tecnologie e sviluppare piani aziendali per applicazioni specifiche; Accelerator per sostenere start up con grant ed equity. (ANSA).