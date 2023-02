Borsa: Milano chiude tonica con le banche, giù Saipem

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - La Borsa di Milano (+1,7%) chiude tonica e guida i listini europei, sostenuta dal forte rialzo delle banche. A Piazza Affari vola Unicredit (+4,6%), con l'ipotesi di un aumento della parte variabile delle remunerazioni dei top manager grazie ai buoni risultati, mentre è in calo Saipem (-0,7%), in vista dei conti. Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 183 punti. In flessione il rendimento del decennale italiano che scende al 4,41%.

Tra le altre banche concludono la seduta in rialzo Mps e Bper (+2,8%), Banco Bpm (+2,3%) e Intesa (+1,5%). Brilla anche il comparto dell'automotive dove si mettono in mostra Iveco (+2,6%), Pirelli (+2,4%), Stellantis (+1,1%) e Cnh (+0,7%).

Seduta positiva anche per l'energia e le utility, con il petrolio e il gas in calo. In luce Tenaris (+2,5%), Eni (+1,6%), Enel (+1,4%) e A2a (+1%). Avanza anche Moncler (+1%), in attesa dei risultati finanziari, e in linea con il comparto del lusso europeo.

Chiusura in terreno positivo ma senza particolare slancio per Tim (+0,3%), alle prese con le vicende della Rete con l'offerta di Kkr. (ANSA).