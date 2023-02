Superbonus: Nomisma, risparmio in bolletta 964 euro l'anno

Per chi ha beneficiato del Superbonus il risparmio medio in bolletta, considerando anche il periodo straordinario di aumento dei costi dell'energia, è risultato pari a 964 euro all'anno.



E' quanto emerge da uno studio di Nomisma che evidenzia una riduzione totale delle emissioni di Co2 in atmosfera stimata in 1,42 milioni di tonnellate.