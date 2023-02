Superbonus: Tabarelli, stop scelta inevitabile

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il blocco sul superbonus per l'efficientamento energetico è stata una decisione inevitabile: lo ha detto il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli parlando a Skytg24 parlando di un "atto dovuto". Il mercato immobiliare e la crescita del Pil, ha detto, "sono stati gonfiati. Non possiamo fare tutto a debito. Siamo con il Giappone il Paese più indebitato al Mondo con la Grecia. E' aumentato tantissimo il debito. Questa decisione era inevitabile. Ci ha provato anche Draghi. E' stata dovuta. La Commissione Europa ci ha fatto vedere che c'è un aumento forte del debito in buona parte dovuta a questa azione. E' facile fare politica scaricando sul debito statale, ma questo non va bene.

Era un atto dovuto, non era stato fatto bene quello di prima".

Secondo Tabarelli sono stati anche gonfiati gli aspetti energetici della misura. "Doveva essere soprattutto - ha detto - per 'efficienza energetica. Stiamo incentivando le caldaie a condensazione a gas le stiamo incentivando e continueremo a farlo quando la Commissione giorni fa ha detto che presto le vietiamo". (ANSA).