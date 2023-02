Borsa: Milano +0,9% con Saipem, vendite su Mps e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - La Borsa di Milano, con l'Europa, prosegue in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,9% a 27.364 punti.

Sul listino resta l'evidenza di Saipem (+6,9%). Sempre nell'energia Eni sale del 2%.

Tra i titoli sotto la lente, dopo un strappo in avvio in scia ai conti, Mps cede l'1,5% a 2,35 euro. L'istituto ha chiuso l'anno con una perdita ma l'ultimo trimestre sopra le attese.

Sempre tra i bancari maglia nera è Banco Bpm (-3,4%) dopo una serie di rialzi che hanno preceduto i conti. Mediobanca Securities vede possibili aggiornamenti del consenso sugli utili di oltre il 7,5% per il 2023. Equita indica conservativa la guidance sull'anno. Piatta la Popolare di Sondrio (+0,9%) con utili in linea con il piano.

Tra gli altri cede Fineco (-1,27%) con Akros che la taglia ad 'accumulate' dopo la trimestrale. Ed è negativa anche Mediolanum (-1,5%) con l'utile in flessione nel 2022. Bene Tim (+1,9%) sulle attese delle risposte del cda a Kkr e di una possibile offerta di Cdp. Abbastanza stabile lo spread tra Btp e Bund con il differenziale sotto i 188 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,23%. (ANSA).