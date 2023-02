Regionali: Salvini, Fontana vincerà di almeno 20 punti

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Il candidato della Lega alle Regionali in Lombardia Attilio Fontana "vincerà con almento 20 punti di distacco". Lo afferma il leader del partiTo, vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine di una presentazione a Milano. "I lombardi - spiega - sono persone concrete, la regione Lombardia è la più industrializzata d'Europa, quella che sta offrendo più lavoro in tutta Europa, dove vengono a farsi curare centinaia di migliaia di persone da altre città e altre regioni, squadra che vince non si cambia". (ANSA).