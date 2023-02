Borsa: Milano tiene con Saipem e Tim, debole Pirelli

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Pochi movimenti sulle Borse europee, con Milano che ha chiuso di qualche frazione insieme a Londra meglio degli altri listini. L'indice Ftse Mib ha infatti concluso in aumento dello 0,36% a 27.118 punti e l'Ftse All share in rialzo dello 0,31% a quota 29.365, con Londra che ha chiuso la giornata con un rialzo dello 0,3%, mentre Madrid è salita dello 0,1%. Piatte le Borse di Parigi e Amsterdam, con Francoforte in calo finale dello 0,1%.

In ribasso dello 0,2% la Borsa di Mosca in una giornata nella quale il gas ha concluso a 55 euro al megawattora, in calo del 4%, e un minimo di seduta a quota 54 euro, correggendo così i livelli più bassi dal dicembre 2021. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è invece in lievissimo rialzo a 188 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,22% in una giornata di tensione per i titoli di Stato europei.

Gli operatori si sono mossi al buio in attesa degli interventi della componente del Comitato esecutivo della Bce Isabel Schnabel e del presidente della Fed Jerome Powell, entrambi avvenuti a listini azionari del Vecchio continente chiusi.

In questo quadro, in Piazza Affari molto bene Saipem, in aumento del 5% anche con il petrolio salito a 77 dollari al barile. Acquisti su Tim con gli analisti positivi per gli ultimi sviluppi sulla rete: il titolo ha concluso in crescita del 2,2% a 0,29 euro, dopo aver toccato in corso di seduta anche quota 0,3 euro.

Largamente positivo il Banco Bpm (+1,9%) dopo i conti, in ribasso invece di oltre due punti percentuali sia Pirelli sia Amplifon. (ANSA).