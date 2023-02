Borsa: Europa cala, futures negativi, spread a 189, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Borse europee deboli con i futures Usa in calo e la tensione che monta sui titoli di Stato. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 189 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 13 punti al 4,17% e quello tedeso di 6,6 punti al 2,251%. I dati sull'occupazione Usa di venerdì e gli ordini di fabbrica tedeschi di oggi indicano una ripresa dell'economia che fa temere nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed e della Bce.

Parigi cede l'1,05%, Francoforte lo 0,78%, Madrid lo 0,72%, Londra lo 0,68% e Milano lo 0,6%. Contrastati il greggio (Wti +0,59% a 73,82 dollari al barile) e il gas naturale (-2,01% a 56,73 euro al MWh), debole l'oro (-1,76% a 1.978,3 dollari l'oncia), a differenza dell'acciaio (+0,15% a 4.037 dollari la tonnellata). Sul fronte valutario si conferma in rialzo il dollaro a 0,927 euro e 131,85 yen, mentre rimane stabile a 0,829 sterline.

Prese di beneficio sul settore dei semiconduttori dopo i recenti rialzi a seguito dei conti. Asm cede il 2,86%, Asml il 2,64%, Stm il 2,07% e Infineon l'1,65%. Andamenmto simile per il comparto del lusso, da Adidas (-2,38%) a Moncler (-2%) ed Hermes (-1,57%). Cedoono gli automobilistici Stellantis (-0,66%) e Mercedes (-0,5%) a differenza di Renault (+0,04%), che presenta a Londra la nuova alleanza con Nissan (+2,12% a Tokyo). Soffre il comparto immobiliare con Tritax Big Box (-3,2%), Sagax (-3%) e Segro (-2,95%), mentre si muovono in controtendenza i telefonici Tim (+2,33%), sull'onda lunga dell'offerta di Kkr sulla rete, Kpn (+0,95%) e Telefonica Deutscheland (+0,68%).

Contrastate le banche: rimbalza Intesa (+1,45%), spinta dalla raccomandazione 'outperform' degli analisti di Intermonte.

Attesa per i conti di Banco Bpm (+1,49%) e Mps (-3,48%), previsti per domani, deboli Bbva (-1,65%), Bnp (-1,49%) e NatWest (-1,4%). (ANSA).