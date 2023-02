Bankitalia: da Pnrr fino a 375mila posti di lavoro in più

Per attuare i progetti del Pnrr serviranno fino a 375mila lavoratori in più nell'anno di maggior picco, per la gran parte nel settore privato e non solo nelle costruzioni ma anche in comparti di "elevata intensità tecnologica" e con un aumento della domanda di "figure professionali qualificate".



In un paper pubblicato sul sito della Banca d'Italia (che non rispecchia necessariamente l'opinione della banca), si sottolinea come nell'anno di maggior spesa, il 2024, l'occupazione generata rientrerebbe in una forbice fra 300mila e 375mila persone a seconda se si consideri o meno la totalità dei fondi del Piano.