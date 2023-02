Bonomi, non vedo recessione, siamo moderatamente positivi

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Io non vedo recessione, la stiamo annunciando ma non ci sono i numeri e non la vedo". Lo dice intervenendo all'Assiom Forex, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Siamo moderatamente positivi come industria italiana", aggiunge Bonomi. "Non credo che un tasso" di sconto della Bce "al 3% sia un problema se un' azienda è sana e ha i suoi margini", ha poi aggiunto sottolineando comunque come l'istituto centrale "sulla comunicazione potrebbe migliorare".

