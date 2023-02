Ita-Lufthansa-Fs firmano un memorandum per l'intermodalità

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - ITA Airways, Lufthansa e il Gruppo Ferrovie dello Stato hanno siglato oggi 2 Memorandum of Understanding "al fine di creare servizi multimodali fra aereo e treno sempre più efficaci, con l'obiettivo di realizzare un'offerta congiunta per l'acquisto in un'unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari e definire programmi di loyalty combinati. E' quanto annunciano Ita e Fs sottolineando l'obiettivo di connettere modalità di trasporto diverse; sviluppare un'offerta congiunta fino a consentire l'acquisto in un'unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari; definire programmi di loyalty combinati".

Il Memorandum con Lufthansa oltre alla compagnia di bandiera tedesca, coinvolge anche le controllate Swiss, Austrian Airlines e Brussel Airlines, e le compagnie locali Lufthansa CityLine, Air Dolomiti e Eurowings Discover. (ANSA).