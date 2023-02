Cnh: lascia Piazza Affari, sarà quotata solo al Nyse

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Cnh Industrial lascia dopo dieci anni la Borsa di Milano. Il management e il consiglio di amministrazione hanno deciso, "dopo approfondite considerazioni e analisi" che gli azionisti potranno trarre maggiori benefici dal listing sul solo Nyse. Oggi la società è dual-listed e le azioni di Cnh Industrial sono scambiate sia a New York sia a Milano. La società intende conseguire il single listing entro l'inizio del 2024.

Il dual listing - spiega la società - è stato adottato nel 2013, quando Cnh Global, quotata negli Stati Uniti, si è fusa con Fiat Industrial, quotata a Milano, per formare Cnh Industrial. Nel gennaio 2022, Cnh Industrial ha scorporato le sue attività On-Highway creando Iveco Group, società quotata esclusivamente a Milano. Dallo spin-off, la maggioranza degli scambi sul titolo Cnh Industrial si è progressivamente spostata sul Nyse, evidenziando che "la quotazione sui mercati Usa è più in linea con il nuovo profilo di business della società e con la sua base di investitori. Concentrare le negoziazioni in un unico mercato consentirà di migliorare la liquidità del titolo e di porre maggiore attenzione verso gli investitori, semplificando ulteriormente l'assetto della società e i requisiti regolamentari". (ANSA).