Fabbisogno: Mef, a gennaio in forte aumento a 7 miliardi

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - A gennaio il saldo del settore statale si è chiuso con un fabbisogno di 7 miliardi di euro in forte aumento nel confronto con gennaio 2022 che si era chiuso con un fabbisogno di 902 milioni. Lo comunica il Mef, precisando che il "significativo aumento" è "ascrivibile ai maggiori esborsi delle Amministrazioni territoriali e all'aumento della spesa previdenziale, dovuto all'erogazione dell'assegno unico e alla rivalutazione delle pensioni". L'aumento è stato parzialmente compensato da minori versamenti al bilancio comunitario. In aumento di circa 450 milioni rispetto al valore del gennaio 2022 la spesa relativa agli interessi sui titoli di Stato. Mentre, prosegue la nota del Mef: "Gli incassi complessivi hanno fatto registrare un leggero incremento nonostante la flessione delle entrate tributarie, dovuta principalmente al maggiore ricorso alle compensazioni in delega unica" (ANSA).