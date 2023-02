Borsa: Milano sale (+0,5%), sprint Mps, Mfe e Intesa, cala Eni

Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,52% a 26.736 punti, sostenuto da Mps (+2,45%), in vista dei conti della prossima settimana, Intesa Sanpaolo (+2,26%), Mfe (+2,09%) dopo l'avvio della fusione con Mediaset Espana. Bene anche Amplifon (+2,06%), Bper (+1,59%), Saipem (+1,03%), Stellantis (+1,06%), Cnh (+1,15%) e Tim (+0,99%). Lieve calo per Eni (-0,21%), Enel (-0,11%) e Ferrari (-0,04%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Ovs (+9,9%) all'indomani dei conti, e di Illimity (+3,45%). Segno meno per Conafi (-5,85%) e per la Lazio (-1,84%), a differenza della Juventus (+1,35%). In calo a 199 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 4,258%, mentre quello tedesco ne cede 1,3 al 2,26%. (ANSA).