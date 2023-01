Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,61%

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Avvio in ribasso per le Borse europee nella settimana che vedrà Fed e Bce tornare a rialzare i tassi di interesse. A Parigi l'indice Cac 40 ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,61% a 7.054 punti, a Francoforte il Dax cede lo 0,53% a 15.070 punti mentre a Londra il Ftse 100 arretra dello 0,49% a 7.727 punti. (ANSA).