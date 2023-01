Urso apre ai benzinai, disponibili a modifiche migliorative in Aula

"Siamo disponibili, sulla base delle sollecitazioni che giungeranno in Parlamento, ad eventuali ulteriori modifiche migliorative sempre a garantire la trasparenza. Le associazioni dei gestori, dando un giudizio del percorso che il governo ha intrapreso, hanno sospeso lo sciopero in atto evitando disagi ai cittadini. Anche per questo, peraltro, il tavolo permanente che abbiamo insediato due settimane fa, riprenderà l'8 febbraio con tre questioni importanti e significative che loro hanno posto per il riordino complessivo del settore". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso sulla vertenza benzinai.

"Noi siamo impegnati su questa strada - ha aggiunto Urso rispondeva alle domande dei giornalisti dopo una visita al sito della StMicroelectronic .- perché siamo consapevoli che il settore ha bisogno di un riordino importante dopo anni di assoluta disattenzione delle istituzioni perché sia possa andare su una strada che consenta a chi svolge questo lavorio di avere i giusti margini di guadagno e quindi di crescita e di servizi da dare al cittadino".