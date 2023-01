Padel: fiera a Roma, fenomeno cresce nonostante recessione

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il fenomeno padel vive un momento di boom e sulla scia dei successi dell'evento celebrato a Milano, Roma risponde con la più grande fiera italiana del padel. PIX (Padel Italy X-perience), in programma nella capitale dal 10 al 13 marzo, con i suoi 20.000 metri quadri nella Fiera di Roma, la presenza di 90 espositori, innumerevoli eventi speciali ed un torneo dedicato, si propone come la risposta vincente ad un'economia in crisi in tutti i settori.

Traino dell'evento, lo sport del padel che, a dispetto dell'attuale situazione di regressione, mostra un trend inverso in continua crescita e assume i connotati di un fenomeno sociale che, oltre al mondo sportivo, coinvolge e travolge in maniera positiva anche svariati altri comparti creando occupazione e lavoro alle aziende tecniche del settore e non solo, ai circoli, ai giovani. Il fenomeno Padel - spiegano dall'organizzazione - vive un momento di boom che vede oltre ottocentomila praticanti e un bacino potenziale stimato in 2 milioni di giocatori con una crescita del 20-25% ogni anno. Roma in particolare conta 100.000 praticanti, 1500 campi e 280 circoli. PIX parte da Roma ma punta ad espandersi nel prossimo futuro ad altri capoluoghi italiani.

