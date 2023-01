Borsa: Europa positiva, salgono i tassi dei titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Le Borse europee, dopo un avvio fiacco, ritrovano la strada del rialzo. In attesa degli esiti della stagione delle trimestrali e dopo il Pil degli Stati Uniti, gli investitori guardano con ottimismo all'andamento della crescita economica globale. Sale l'attesa per le prossime decisioni delle banche centrali, mentre i rendimenti dei titoli di Stato tornano a salire.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In lieve rialzo Parigi e Francoforte (+0,1%), piatte Madrid (+0,08%) e Londra (+0,09%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'energia (+1%), con il prezzo del petrolio in risalita con la riapertura della Cina. Il Wti si attesta a 81,9 dollari al barile (+1,2%) e il Brent a 88,59 dollari (+1,3%). In luce anche il comparto azionario del lusso (+0,8%), dove Lvmh guadagna lo 0,5% dopo i conti.

Acquisti sulle banche (+0,2%), in attesa di maggiori ricavi per effetto dell'aumento dei tassi, sono fiacche invece le assicurazioni (-0,08%). Non brillano le utility (-0,05%), mentre il prezzo del gas scende a 52,5 euro al megawattora, con una flessione del 31% dall'inizio dell'anno. Seduta negativa per i tecnologici (-0,4%), in particolare dopo la performance negativa di Intel.

Sul fronte valutario, l'euro è in lieve flessione a 1,0885 sul dollaro. In calo l'oro che scende a 1.927 dollari l'oncia (-0,6%). Salgono i tassi dei titoli di Stato con il Btp al 4,09%, in aumento di sette punti base. (ANSA).