Borsa: Milano brillante con le banche, vola Stm, giù Campari

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Seduta brillante per Piazza Affari, che svetta tra i listini del Vecchio Continente, tutti positivi in scia al consolidarsi delle speranze di un atterraggio morbido delle economie nonostante la stretta monetaria in corso. Il Ftse Mib ha beneficiato della spinta di Stm (+8,2%), ricoperta dagli acquisti in scia a conti migliori delle attese, e della corsa dei bancari, brillanti in tutta Europa. A Milano si sono messe in luce Mps (+3,5%), Unicredit (+2,8%), Finecobank (+2,5%), Bper, Banco e Intesa (tutte in rialzo del 2,1%). Bene anche Interpump (+1,9%), Pirelli (+1,6%) e Iveco (+1,4%) mentre fuori dal Ftse Mib brillano Mfe (+4,3% le A e +3,2% le B) e Tod's (+4,9%), dopo i conti in crescita diffusi ieri. In controtendenza invece Campari (-2,8%), che sconta i risultati deludenti di Diageo, davanti a Erg (-1,5%), Italgas (-1,2%), Recordati (-1,1%) e Inwit (-1,1%). (ANSA).