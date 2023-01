Tim:Urso,il punto fermo per la rete nazionale è la guida Cdp

Sulla rete 'di Stato' e il riassetto in atto "il punto fermo è la rete nazionale a controllo pubblico e quindi a guida di Cassa Depositi e Prestiti. Questo significa che anche altri attori possono partecipare nel realizzare questo progetto".



Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso interpellato al riguardo in un punto stampa a Bruxelles dopo un incontro con il Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni.