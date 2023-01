Borsa: Milano tiene con Europa e Leonardo, giù Mps

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Giornata tranquilla, sostanzialmente in linea con l'Europa, per la Borsa di Milano.

L'indice Ftse Mib ha infatti chiuso in aumento dello 0,31% a 25.981 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,32% a quota 28.133, con i mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa: la Borsa di Londra ha chiuso in calo dello 0,1%, Amsterdam piatta, mentre Madrid è salita dello 0,1%, Francoforte dello 0,3% e Parigi dello 0,4%.

Debole Mosca, scesa di oltre due punti percentuali con l'indice Rtsi in dollari in una giornata di notevoli sbalzi per il prezzo del gas, che ha chiuso in rialzo dell'8% a 60 euro al Megawattora dopo aver toccato in corso di seduta un minimo di 51 euro, ai livelli più bassi dal dicembre 2021.

Forte allentamento della tensione per i titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che ha chiuso in netto calo, così come il rendimento del prodotto del Tesoro. Il differenziale ha concluso infatti ai minimi dall'aprile scorso a 179 punti base, con il tasso del Btp al 3,88%, sui livelli più bassi da metà dicembre.

I mercati dei bond sembrano ipotizzare un rallentamento della crescita dei tassi della Bce a partire dalla riunione di marzo, mentre le Borse si sono mantenute più caute. In questo clima in Piazza Affari il titolo più acquistato tra quelli a elevata capitalizzazione è stato quello di Leonardo, salito del 4,9% dopo un report positivo di Goldman, seguito da Recordati (+4,4%) e Tenaris, cresciuto di tre punti percentuali. Debole Iveco (-2,1%), con Bper sceso dell'1,5% e Intesa di un punti percentuale.

Nel paniere a bassa capitalizzazione Mps ha ceduto il 2,3% finale a un prezzo di due euro. (ANSA).